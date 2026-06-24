Авиабомбы уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

В Донецкой Народной Республике авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-1500 накрыли пункты управления БПЛА двух бригад ВСУ в районах Беленького и Высокоивановки.

- Авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-1500 обрушились на пункты управления БПЛА 30-й отдельной механизированной бригады и пункт временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенных пунктов Беленькое и Высокоивановка, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что в результате ударов ВС РФ было уничтожено около 50 боевиков ВСУ в ДНР.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили технику украинских боевиков, которая пыталась въехать в Константиновку. Противник предпринял попытку прорыва в населенный пункт на квадроциклах и пикапах.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил России за сутки освободили 114 зданий в Константиновке. В населенном пункте российские войска продолжают уничтожать разрозненные группы противника и одиночных боевиков.

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