МЧС завершило работы на месте обрушения подъезда после атаки ВСУ в Горловке

В Калининском районе Горловки значительно поврежден многоквартирный дом. Фото: ТГ/Приходько

Сотрудники МЧС завершили работы на месте обрушения подъезда в Горловке. Поздней ночью в результате атаки БПЛА ВСУ обрушился подъезд пятиэтажки - с первого по пятый этаж. Начался пожар на 200 квадратах.

В подъезде находились десять человек. Семеро эвакуировались по уцелевшей лестнице, трое оказались под завалами. Как сообщили в МЧС России по ДНР, спасатели работали под угрозой повторных атак.

Напомним, что в Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после ночной атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ.

Кроме того, глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что жильцов разрушенного при атаке дрона вооруженных формирований Украины подъезда в Горловке переселят в квартиры маневренного фонда. По его словам, переселение займет один-два дня.

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