Атаковавший многоквартирный дом в Горловке БПЛА ВСУ нес заряд тротила 12 кг

В Калининском районе Горловки значительно поврежден многоквартирный дом. Фото: ТГ/Приходько

Беспилотник вооруженных формирований Украины, атаковавший ночью многоквартирный дом в Горловке, нес заряд тротила около 12 килограммов. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он уточнил, что подъезд дома разрушен полностью, его планируют сносить. Атака произошла в Калининском районе, который до этого считался самым спокойным.

- Не осталось ни одного безопасного места во всей Республике, - добавил Приходько. - А говорить о Горловке вообще не приходится, мы фактически на передовой. Поэтому просто исторически Калининский район был спокойный.

Ранее сообщалось, что в Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после ночной атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате атаки украинских боевиков обрушились этажи с первого по пятый, начался пожар на 200 квадратах. В подъезде было десять человек, семеро эвакуировались по лестнице, трое оказались под завалами.

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