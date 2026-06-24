В Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после атаки БПЛА ВСУ. Фото: МЧС России по ДНР

В Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после ночной атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России по ДНР.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ АТАКЕ ВСУ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ГОРЛОВКЕ ДНР 24 ИЮНЯ 2026

По информации МЧС, поздней ночью дрон ударил по дому - обрушились этажи с первого по пятый, начался пожар на 200 квадратах. В подъезде было десять человек, семеро эвакуировались по лестнице, трое оказались под завалами.

Спасатели работали под угрозой повторных атак. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 32 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России - четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

В Калининском районе Горловки значительно поврежден многоквартирный дом. Фото: ТГ/Приходько

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСТРАДАВШИХ ПРИ АТАКЕ ВСУ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ГОРЛОВКЕ ДНР

В результате этой атаки вооруженных формирований Украины из-под завалов извлекли троих погибших. Всего пострадали четыре человека, из них трое погибли. Одна женщина - в тяжелом состоянии. Глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что дрон нес около 12 килограммов тротила.

Ранее сообщалось, что 23 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали семь мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР 23 июня из-за атак БПЛА ВСУ пострадали семь мирных жителей

В ДНР в результате атак ВСУ повреждены четыре дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры и пять грузовых автомобилей (подробнее)