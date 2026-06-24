В Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после ночной атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России по ДНР.
По информации МЧС, поздней ночью дрон ударил по дому - обрушились этажи с первого по пятый, начался пожар на 200 квадратах. В подъезде было десять человек, семеро эвакуировались по лестнице, трое оказались под завалами.
Спасатели работали под угрозой повторных атак. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 32 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России - четыре единицы техники и 15 человек личного состава.
В результате этой атаки вооруженных формирований Украины из-под завалов извлекли троих погибших. Всего пострадали четыре человека, из них трое погибли. Одна женщина - в тяжелом состоянии. Глава городского округа Горловка Иван Приходько сообщил, что дрон нес около 12 килограммов тротила.
Ранее сообщалось, что 23 июня в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных дронов пострадали семь мирных жителей.
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