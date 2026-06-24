В Горловке жильцы разрушенного ударом БПЛА ВСУ подъезда будут переселены

В Калининском районе Горловки значительно поврежден многоквартирный дом. Фото: ТГ/Приходько

Жильцов разрушенного при атаке дрона вооруженных формирований Украины подъезда в Горловке переселят в квартиры маневренного фонда. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

По его словам, сейчас с жильцами работают, переселение займет один-два дня.

Ранее сообщалось, что в Горловке погибли три человека из-за обрушения подъезда после ночной атаки БПЛА ВСУ. В результате атаки украинских боевиков обрушились этажи с первого по пятый, начался пожар на 200 квадратах. В подъезде было десять человек, семеро эвакуировались по лестнице, трое оказались под завалами.

Кроме того, беспилотник вооруженных формирований Украины, атаковавший ночью многоквартирный дом в Горловке, нес заряд тротила около 12 килограммов. Подъезд дома разрушен полностью, его планируют сносить.

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