Бойцы ВС РФ зачищают северо-западную часть Красного Лимана в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации зачищают северо-западную часть Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

- Наши военнослужащие продвигаются и зачищают северо-западные районы Красного Лимана. Динамика очень хорошая. В ближайшее время, я думаю, наши военнослужащие уже зачистят и северо-восток - так называемую серую зону, - и продвинутся в лесистой местности западнее Красного Лимана, - рассказал Марочко.

Он добавил, что также российские войска делают успехи у Старого Каравана.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили технику украинских боевиков, которая пыталась въехать в Константиновку.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ овладели пятью опорными пунктами ВСУ в западной части Красного Лимана.

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