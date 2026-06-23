Количество раненых при атаке БПЛА ВСУ в Донецке увеличилось до двух человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Количество раненых при атаке беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Донецке увеличилось до двух человек. Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

- По дополнительной информации, в результате атаки БПЛА в Петровском районе пострадала женщина 1960 года рождения, - сказал Кулемзин.

Он добавил, что пострадавшей мирной жительнице оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в Донецке пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Петровском районе города. Противник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление».

Кроме того, количество раненых при атаке вооруженных формирований Украины по автобусу в Горловке 22 июня возросло до 18 человек.

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