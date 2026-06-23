В результате атаки БПЛА ВСУ в Донецке ранен мужчина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в Донецке пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Петровском районе города. Противник атаковал грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожное ремонтно строительное управление». Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль муниципального предприятия «Дорожное ремонтно строительное управление» в Петровском районе ранение получил мужчина 1970 года рождения, - сказал Кулемзин.

Он добавил, что пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что количество раненых при атаке вооруженных формирований Украины по автобусу в Горловке 22 июня возросло до 18 человек.

Кроме того, пострадавшие при атаке ВСУ на автобус в Горловке 22 июня получили осколочные ранения головы, рук и ног. Восемь пассажиров остаются в больницах, их состояние оценивается как средней тяжести. Еще десять человек лечатся амбулаторно.

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