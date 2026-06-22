Строители начали третий этап восстановления трамвайного депо в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Санкт-Петербург приступил к третьему этапу восстановления трамвайного депо в Мариуполе. Сейчас строители из Северной столицы заняты внутренними работами: облицовывают перегородки гипсокартоном, отсыпают полы первого этажа керамзитом и монтируют отопление. Параллельно идет электромонтаж.

Ранее сообщалось, что студент Мариупольского техникума отраслевых технологий Ярослав Сертаков предложил создать в городском округе молодежный центр «Легендариум» на месте бывшего Дворца культуры.

Кроме того, строители из Курской области восстановили дом с серьезными повреждениями в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Дом на проспекте Победы был построен еще в 1966 году. На объекте восстановлен конструктив, заменено кровельное покрытие, установлены новые оконные и дверные блоки, обновлены все инженерные системы, включая газоснабжение, отремонтированы фасад, отмостка и места общего пользования.

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