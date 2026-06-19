Группировка войск «Центр» за неделю уничтожила две РСЗО «Град» ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю бойцы группировки войск «Центр» освободили Новый Донбасс и Кутузовку в Донецкой Народной Республике. Также российские войска нанесли удары по 17 бригадам вооруженных формирований Украины.

Как сообщили в Минобороны России, на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, 39 автомобилей, девять артсистем и две РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что за неделю в Константиновке штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжали уничтожать окруженные подразделения противника в юго-западной части города и наступать в микрорайоне Николаевский.

Кроме того, за неделю в Красном Лимане штурмовые отряды российской армии продолжали уничтожать разрозненные подразделения вооруженных формирований Украины. Российские подразделения взяли под контроль 37 опорных пунктов и освободили 251 здание.

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