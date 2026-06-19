Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации с 13 по 19 июня 2026 года освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом следует из сводки Минобороны России.

За прошедшую неделю подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль населенные пункты Артема и Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Также за минувшие сутки к ним добавился еще один освобожденный населенный пункт - Юрковка.

Отметим, что населенный пункт Артема находится под Константиновкой, за который сейчас ВС РФ ведут боевые действия. По данным Минобороны России, в городе российские войска за неделю освободили от украинских боевиков 627 зданий. Уничтожены более 540 военнослужащих ВСУ, свыше 160 единиц вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.

Освобожденный от ВСУ населенный пункт Рай-Александровка находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска.

На другом направлении за неделю бойцы группировки войск «Центр» освободили Новый Донбасс и Кутузовку. Эти два населенных пункта создают условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск в направлении Доброполья.

Напомним, что высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в Константиновке вынудили киевский режим начать экстренную эвакуацию ключевых промышленных предприятий и их сотрудников из Краматорска в западные области Украины.

Кроме того, российские войска уничтожили пехоту ВСУ в лесополосах у Красного Лимана в ДНР. БПЛА ВС РФ срывают ротацию ВСУ у населенного пункта.

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