ДНР закупит пять бронированных скорых. Фото (архив): Сайт Главы ДНР

В 2026 году в Донецкую Народную Республику поступят пять бронированных машин скорой помощи. Их распределят по районам с самой сложной оперативной обстановкой. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Республики Константин Масников.

- В настоящий момент в процессе приобретения пяти бронированных автомобилей скорой медицинской помощи. Идут конкурсные процедуры, по окончании конкурсных процедур они будут поставлены, - сказал Масников.

В Республиканском центре экстренной медицинской помощи уточнили, что уже есть пять таких машин: три работают в Горловке, по одной - в Селидове и Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Донецкой Народной Республике построят 29 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Кроме того, министр здравоохранения ДНР Константин Масников открыл новое приемное отделение нейрохирургической службы в республиканской больнице имени Калинина. Работы сделали на деньги регионального бюджета.

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