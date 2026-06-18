Министр обороны РФ поздравил бойцов с освобождением Рай-Александровки в ДНР. Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил России с освобождением Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике.

- Военнослужащие 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести и Суворова бригады имени Маршала К.Е. Ворошилова уверенно идут вперед, стойко и мужественно решают боевые задачи, внося огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск, - говорит Белоусов.

Он добавил, что российские войска громят украинские боевиков на Славянском направлении.

Глава военного ведомства России поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации срывают попытки подвоза боеприпасов ВСУ на окраинах Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по боевикам ВСУ, отступающим из Константиновки.

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