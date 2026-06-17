«Народный контроль» будет пресекать попытки перепродажи топлива в ДНР (архивное фото) Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике будут пресекать любые попытки перепродажи топлива. Этим вопросом займутся участники проекта «Народный контроль».

- Хочу сказать однозначно: во-первых, конечно, перепродажа частными лицами - это незаконно. Второй момент, наживаться на всеобщем горе, а это боевые действия, это ситуации такие экстремальные, это и раньше называли спекуляцией. Это же не просто ты съездил и топливо отбил, и заработал, допустим, 20%, 100–200% к стоимости - это уже называется быстрая нажива на чужой беде. «Народный контроль», наши добровольцы в разных городах будут отслеживать эти проявления, - рассказал ДАН руководитель проекта Сергей Ярош.

Он также выразил уверенность, что вскоре ситуация с топливом в Республике будет решена.

Ранее сообщалось, что из-за перебоев с поставками топлива треть таксистов в ДНР перестала регулярно выходить на линию, а время ожидания машин растет.

Кроме того, сообщалось, что ситуация с топливом в ДНР сложная, но находится под контролем властей.

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