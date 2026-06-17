Грузовые пункты пропуска в портах Мариуполя и Бердянска откроют до конца года Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что грузовые пункты пропуска в морских портах Мариуполя и Бердянска планируют открыть до конца 2026 года.

Пусконаладку и аттестацию завершат в следующем году, но сами пункты начнут работать уже в конце года. Напомним, что Правительство РФ утвердило распоряжение о создании пункта пропуска в порту Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного жилого дома на улице Гастелло, который был построен еще в 1962 году. Без капитального ремонта здание накопило значительный износ. Строители обновили кровлю, восстановили конструктивные элементы здания, заменили окна и двери.

Кроме того, Московская область завершает восстановление пятиэтажного дома на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе. Здание пострадало в 2022 году.

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