Спас ангел-хранитель: В Мариуполе трехлетний ребенок упал с девятого этажа и остался жив

В Мариуполе трехлетний ребенок упал с девятого этажа и остался жив. Фото: Больница интенсивного лечения города Мариуполь

В Мариуполе пока мама готовила ужин, трехлетний малыш открыл окно, выдавил москитную сетку и сорвался вниз с девятого этажа. При этом ребенок остался жив. Если чудеса бывают, то это тот самый случай. Об этом сообщили в Больнице интенсивного лечения.

- Слава Богу, ребенок жив. Конечно, не обошлось без травм, но были приняты все меры по оказанию помощи. Бригадой хирургов ребенка стабилизировали, и реанимационная бригада скорой помощи его транспортировала в детскую областную больницу Донецка, - рассказал заведующий хирургическим отделением № 3 Больницы интенсивного лечения Михаил Сорокин.

Он добавил, что каждый должен верить в своего ангела-хранителя.

- Девятый этаж - но ребенок жив! Надеюсь, что будет все в порядке, и он будет здоровеньким мужчиной скоро, - говорит Сорокин.

Мама малыша поблагодарила врачей за оказанную медицинскую помощь.

А заведующий хирургическим отделением в свою очередь призвал всех родителей быть осторожными, не оставлять открытыми окна в домах и квартирах, где есть маленькие дети.

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