Боец сделал предложение раненой при обстреле автобуса в Енакиево девушке прямо в реанимации. Фото: ТГ/Приходько

3 июня 2026 года в Енакиево украинские боевики атаковали пассажирский автобус, который направлялся в Крым. Часть людей должны были выйти на своей остановке в Донецкой Народной Республике, но не успели. Пассажиры направлялись кто домой, кто к своим родственникам. Одной из таких пассажирок была девушка Анастасия, которая ехала к своему любимому, а вместе с ней – ее сын.

В момент удара украинского БПЛА девушка накрыла собственным телом своего сына, тем самым спасла ему жизнь, но сама оказалась в критическом состоянии.

В ДНР боец сделал предложение своей девушке прямо в реанимации Источник: Официальный Telegram-канал главы Горловки Ивана Приходько

– Более суток она была на грани жизни и смерти. Но хирурги Горловской второй больницы в который раз совершили чудо и вытянули девочку с того света, – рассказал глава Горловки Иван Приходько.

Боец сделал предложение раненой при обстреле автобуса в Енакиево девушке прямо в реанимации. Фото: ТГ/Приходько

Любимый Анастасии – военнослужащий. Когда он узнал, что с его девушкой произошло такое, то быстро приехал к ней в реанимацию прямиком с линии боевого соприкосновения. И в этот момент, в больнице, произошло настоящее чудо – парень сделал предложение руки и сердца Анастасии.

Девушка не могла сдержать слез радости. Эти события – спасение сына и согласие стать женой – наверняка останутся в памяти Насти и ее будущего мужа на всю жизнь.

Анастасию уже перевели в Ярославскую больницу. Как рассказала родственница девушки, по дороге у нее была высокая температура, и она по-прежнему остается в тяжелом состоянии.

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