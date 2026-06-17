В ДНР рассмотрели проекты благоустройств от восьми городов Республики. Фото: ТГ/Чертков

В Донецкой Народной Республике рассмотрели проекты благоустройства от восьми городов региона. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Он добавил, что в 2026 году впервые пройдет конкурс благоустройства для воссоединенных и приграничных регионов.

- На заседании Межведомственной комиссии обсудили каждый проект. Все они - очень разные. По масштабу, по настроению, по задумке. Но цель одна: чтобы нашим людям было комфортнее жить, - рассказал Чертков.

Ранее сообщалось, что завершилось голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В связи с этим глава Мариуполя Антон Кольцов рассказал о количестве голосов, которые отдали жители города.

Кроме того, сообщалось, что в Андреевке Донецкой Народной Республики строят новый современный сквер.

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