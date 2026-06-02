В Донецке продолжается благоустройство сквера на Киевском проспекте. Фото: Минстрой ДНР

В столице Донецкой Народной Республики продолжается благоустройство сквера на Киевском проспекте. Именно это общественное пространство в 2025 году набрало наибольшее число голосов во Всероссийском онлайн-голосовании за формирование комфортной городской среды.

Как рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР, на объекте установлен информационный стенд с QR-кодом, перейдя по которому каждый житель города может оперативно делиться своим мнением.

Специалисты делают все, что сквер стал по-настоящему красивым и уютным местом для отдыха.

Ранее сообщалось, что в преддверие Дня Победы в Мариуполе после комплексной реконструкции открылся сквер 40-летия Победы. Восстановительные работы в рамках Народной программы «Единой России» проводил регион-шеф - Тульская область.

Кроме того, сообщалось, что в Горловке продолжается восстановление Парка культуры и отдыха имени Горького.

