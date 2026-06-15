Глава Мариуполя поделился количеством голосов за объекты благоустройства. Фото: ТГ/Кольцов

Завершилось голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В связи с этим глава Мариуполя Антон Кольцов рассказал о количестве голосов, которые отдали жители города.

- За проект реновации площади Ленинского Комсомола и прилегающей к ней аллеи проголосовал 2071 мариуполец. Благоустройство набережной в поселке Сартана поддержал 1721 житель, - рассказывает Кольцов. - За реконструкцию бульвара Богдана Хмельницкого отдали голоса 988 горожан.

Он напомнил, что в 2026 году в Мариуполе проведут реновацию детского сквера «Лукоморье» в Жовтневом районе.

Ранее сообщалось, что Тульские специалисты продолжают ремонтные работы на стадионе у мариупольской школы №57. Они уже сделали ограждение пандуса для спуска к спортивному ядру.

Кроме того, в ДНР рассказали о возрождении Мариуполя.

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