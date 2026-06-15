Глава Мариуполя поделился количеством голосов за объекты благоустройства

Завершилось голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В связи с этим глава Мариуполя Антон Кольцов рассказал о количестве голосов, которые отдали жители города.
- За проект реновации площади Ленинского Комсомола и прилегающей к ней аллеи проголосовал 2071 мариуполец. Благоустройство набережной в поселке Сартана поддержал 1721 житель, - рассказывает Кольцов. - За реконструкцию бульвара Богдана Хмельницкого отдали голоса 988 горожан.
Он напомнил, что в 2026 году в Мариуполе проведут реновацию детского сквера «Лукоморье» в Жовтневом районе.
Ранее сообщалось, что Тульские специалисты продолжают ремонтные работы на стадионе у мариупольской школы №57. Они уже сделали ограждение пандуса для спуска к спортивному ядру.
Кроме того, в ДНР рассказали о возрождении Мариуполя.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе приводят в порядок розарии
Специалисты «Зеленстроя» следят за состоянием цветников на ключевых улицах Мариуполя (подробнее)