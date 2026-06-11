В Мариуполе приводят в порядок розарии

В Мариуполе активно ухаживают за цветниками. Фото: Администрация Мариуполя

В Мариуполе активно ухаживают за розариями: сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» приводят в порядок цветочные клумбы, чтобы обеспечить здоровый рост кустов роз. Об этом сообщили в администрации города.

Главная задача для специалистов сейчас - прополка цветников и удаление сорняков, которые мешают развитию декоративных растений. Работы ведутся сразу на нескольких локациях в городе. В частности, коммунальщики трудятся на площади Ленинского Комсомола и площади Адмирала Лунина, а также на пересечении проспекта Строителей с улицей Лавицкого.

Помимо этого, специалисты обрабатывают цветники у спортивного комплекса «Нептун», в парке «Веселка» и в сквере возле МФЦ в Орджоникидзевском районе.

- В работах участвуют порядка 120 специалистов зеленого строительства, - отметили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе благоустраивают сквер имени Адмирала Лунина. Сотрудники «Зеленстроя» убирают там сухостой и ухаживают за декоративными растениями.

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