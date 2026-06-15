Уютные зоны для отдыха с удобными пешеходными дорожками: В Андреевке строят новый современный сквер

В Андреевке появится современный сквер. Фото: ТГ/Великодная

В поселке Андреевка Тельмановского муниципального округа ДНР продолжают строительство нового современного сквера. Общественное пространство, которое станет точкой притяжения для местных жителей, планируют открыть уже в сентябре этого года.

В Андреевке появится современный сквер. Фото: ТГ/Великодная

Ход работ находится на личном контроле главы округа Натальи Великодной. Вместе с председателем территориального общественного самоуправления (ТОС) она недавно посетила строительную площадку, чтобы оценить темп и качество исполнения работ. Глава округа проверила текущие этапы реализации проекта и убедилась, что подрядчик соблюдает утвержденный график - задержек в строительстве нет.

В Андреевке появится современный сквер. Фото: ТГ/Великодная

Уже сейчас на территории заметны позитивные изменения: формируются уютные зоны для отдыха, прокладываются удобные пешеходные дорожки. Пространство проектируется с учетом потребностей разных возрастных групп.

В Андреевке появится современный сквер. Фото: ТГ/Великодная

- Это именно то место, которого очень ждали местные жители. Здесь будет уютно и детям, и взрослым. Плановый срок сдачи - сентябрь этого года. Важно не просто уложиться в сроки, а сделать сквер современным, безопасным и комфортным для каждого, - отметила Наталья Великодная.

В Андреевке появится современный сквер. Фото: ТГ/Великодная

По словам главы округа, тема благоустройства остается одной из самых важных для местных жителей. Задача властей - делать округ комфортнее шаг за шагом.

В Андреевке появится современный сквер. Фото: ТГ/Великодная

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