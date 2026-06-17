В Мариуполе завершают восстановление Собора Покрова Божией Матери. Фото: АГО Мариуполь

Строители из Санкт-Петербурга завершают восстановление Собора Покрова Божией Матери в Мариуполе. Специалисты компании «Модуль-Центр» готовят основание под отмостку с послойной трамбовкой песка и монтируют гранитную плитку на цоколь.

Как сообщили в администрации городского округа Мариуполь, в ближайшее время храмовый комплекс будет полностью восстановлен.

Ранее замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что грузовые пункты пропуска в морских портах Мариуполя и Бердянска планируют открыть до конца 2026 года.

Кроме того, в Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного жилого дома на улице Гастелло, который был построен еще в 1962 году. Без капитального ремонта здание накопило значительный износ. Особое внимание уделили местам общего пользования. Отремонтированы подъезды, отмостка и фасад здания.

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