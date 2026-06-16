Петербургские строители восстанавливают ЗАГС в Мариуполе. Фото: «Возродим Донбасс»

Петербургская компания «Модуль-Центр» продолжает восстанавливать здание городского отдела ЗАГС в Мариуполе. Как сообщили на портале «Возродим Донбасс», строители региона-шефа выполняют электромонтажные работы, монтируют слаботочные системы и щитки, делают подвесной потолок. На объекте заняты 36 человек. Также уже идут отделочные работы и уборка помещений.

Ранее сообщалось, что Московская область завершает восстановление пятиэтажного дома на бульваре Богдана Хмельницкого в Мариуполе. Здание пострадало в 2022 году. Сначала строители закрыли наружный тепловой контур, затем приступили к внутренним работам. В местах разрушений армировали и бетонировали монолитные участки перекрытий, заново возвели перегородки в 11 квартирах пятого подъезда.

Кроме того, специалисты из Тулы продолжают ремонтные работы на стадионе у мариупольской школы №57. Они уже сделали ограждение пандуса для спуска к спортивному ядру.

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