В ДНР передали 30 картин современных художников Санкт-Петербурга

Донецкая Народная Республика получила 30 картин современных художников из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.
- Авторы представленных произведений - члены Петровской академии наук и искусств. Картины были созданы в разные периоды: во время творческих поездок по регионам России, а также в мастерских художников. Ознакомиться с экспозицией можно в залах Донецкого республиканского художественного музея, - рассказал Желтяков.
Он поблагодарил коллег за внимание к культуре Донбасса.
Ранее сообщалось, что в Донецком краеведческом музее открылась выставка «Милее нет на свете края». В Министерстве культуры ДНР называют экспозицию межрегиональным проектом. Это связано с тем, что материалы для нее передали из музеев разных регионов России.
Кроме того, сообщалось, что в Донецке открылась выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей».
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