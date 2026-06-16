Бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики. Его обнаружили в ходе разведки в частном секторе города.

- В результате серии точных попаданий артиллерийских снарядов произошла детонация хранившихся на складе боеприпасов, что привело к его полному уничтожению, - рассказали в Министерстве обороны России.

Бойцы ВС России продолжают выбивать украинских боевиков из Константиновки.

Ранее сообщилось, что военнослужащие «Южной» группировки войск ВС России нарастили темпы продвижения в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике. В связи с этим киевский режим в спешке начал эвакуацию ключевых предприятий в Славянске и Дружковке.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ давят на вооруженные формирования Украины со Степановки под Константиновкой в ДНР.

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