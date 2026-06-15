В ДНР группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли удары по семи бригадам ВСУ в районах Нововодяного, Доброполья, Святогоровки, Ленина, Кучеров Яра, Анновки, Рубежного, Сергеевки, Райского и Красноярского в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. В Константиновке штурмовые группы ВС РФ освободили более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.

Кроме того, российские войска за сутки освободили 35 зданий в Красном Лимане. Противник потерял до 30 человек личного состава, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.

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