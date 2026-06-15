ВС РФ за сутки освободили 35 зданий в Красном Лимане (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Сидорово, Татьяновки и Пришиба в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в населенном пункте Красный Лиман штурмовые группы 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении.

Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода. В городе ВС РФ за сутки освободили 35 зданий. Противник потерял до 30 человек личного состава, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.

Всего в зоне группировки войск «Запад», которая расположена в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, пять бронемашин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «MaxxPro» производства США, 13 автомобилей и артсистему.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Артема в ДНР. «Южная» группировка войск освободила более 100 зданий в Константиновке ДНР.

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