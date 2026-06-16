ВС РФ давит на ВСУ со Степановки под Константиновкой в ДНР

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Российские бойцы зачищают территорию к северо-западу от Степановки, усиливая давление на подразделения ВСУ в Константиновке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, осталось немного незачищенных районов к северо-западу от Степановки. После этого территория перейдет под уверенный контроль российской армии, что позволит накапливать силы для дальнейшего продвижения и усилит давление на противника в Константиновке.
Город имеет важное стратегическое значение для ВС РФ. Константиновка - ключ к Славянско-Краматорской агломерации, хорошо укрепленной противником. Напомним, ВС РФ освободили Степановку 4 февраля.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Артема под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. «Южная» группировка войск освободила более 100 зданий в Константиновке.
Кроме того, ВС РФ за сутки освободили 35 зданий в Красном Лимане. В ДНР группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи.
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