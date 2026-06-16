ВС РФ давит на ВСУ со Степановки под Константиновкой в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские бойцы зачищают территорию к северо-западу от Степановки, усиливая давление на подразделения ВСУ в Константиновке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, осталось немного незачищенных районов к северо-западу от Степановки. После этого территория перейдет под уверенный контроль российской армии, что позволит накапливать силы для дальнейшего продвижения и усилит давление на противника в Константиновке.

Город имеет важное стратегическое значение для ВС РФ. Константиновка - ключ к Славянско-Краматорской агломерации, хорошо укрепленной противником. Напомним, ВС РФ освободили Степановку 4 февраля.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Артема под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. «Южная» группировка войск освободила более 100 зданий в Константиновке.

Кроме того, ВС РФ за сутки освободили 35 зданий в Красном Лимане. В ДНР группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ наступают в Константиновке и продолжают бои за Рай-Александровку в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе (подробнее)