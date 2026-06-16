Ранним утром в Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа. Фото: МЧС России по ДНР

16 июня 2026 года ранним утром в Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа. Как сообщили в МЧС России по Донецкой Народной Республике, обошлось без последующего горения.

- В результате - поврежден простенок на двух квадратных метрах, один оконный блок. Во дворе повреждено остекление легкового автомобиля. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работали 23 человека и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе пока мама готовила ужин, трехлетний малыш открыл окно, выдавил москитную сетку и сорвался вниз с девятого этажа. При этом ребенок остался жив.

Кроме того, сообщалось, что в Горловке сотрудники МЧС спасли женщину при пожаре. Днем 12 июня в четырехэтажном доме загорелась квартира на третьем этаже.

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