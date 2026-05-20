В Буденновском районе Донецка спасли на пожаре в пятиэтажке 64-летнего мужчину. Фото: МЧС России по ДНР

В Буденновском районе Донецка сотрудники МЧС России по ДНР спасли на пожаре в пятиэтажном доме 64-летнего мужчину. Как сообщили в ведомстве, около полудня загорелись шесть балконов с 3 по 5 этажи. Дым заполнил подъезд и прилегающую территорию.

- Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали маломобильного 64-летнего мужчину с 5-го этажа и передали его медикам для дальнейшей госпитализации. Кроме того, из задымленного подъезда спасатели вывели еще троих человек: мужчину, женщину и 13-летнего подростка, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ДНР.

Там добавили, из еще трех человек никто не пострадал.

Причину пожара оперативным службам еще предстоит установить.

Ранее сообщалось, что 21 апреля 2026 года в Шахтерске днем возник пожар на местном рынке. Огонь охватил четыре торговых павильона. Прибывшие на место сотрудники МЧС России по ДНР оперативно приступили к ликвидации возгорания. Благодаря слаженным действиям пожарным удалось отстоять от пламени десять торговых помещений.

