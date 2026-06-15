В ДНР стартовал показ программы «Цирк зажигает огни». Фото: Минкультуры России

В Донецкой Народной Республике стартовал показ программы «Цирк зажигает огни». Первыми зрителями стали около 500 человек - участники СВО, члены их семей и представители льготных категорий граждан. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

- Программа объединяет номера различных цирковых жанров – от воздушной гимнастики и акробатики до дрессуры и клоунады. Для зрителей выступают лауреаты международных фестивалей, - рассказали в Минкультуры России.

Гастроли Росгосцирка по ДНР продолжаются.

Ранее сообщалось, что актриса из горловского театра кукол Алена Зайцева отмечена наградой на международном фестивале «Перекресток», который проходил в Новосибирске.

Кроме того, сообщалось, что Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария из Абхазии успешно завершил свои гастроли по Донецкой Народной Республике. Коллектив дал концерты в трех городах - Мариуполе, Мангуше и Донецке.

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