Удивительный сплав абхазских, русских и кавказских мелодий: В ДНР прошли гастроли оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария

В ДНР побывал с гастролями Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария из Абхазии. Фото: ТГ/Желтяков

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария из Абхазии успешно завершил свои гастроли по Донецкой Народной Республике. Коллектив дал концерты в трех городах - Мариуполе, Мангуше и Донецке. Заключительное выступление артистов состоялось 25 мая в Донецком республиканском академическом театре кукол. По словам руководителя Донецкой филармонии Александра Парецкого, выступившей координатором концертов, публика встретила музыкантов на «ура».

- Программа, которую артисты привезли к нам, - это удивительный сплав традиционных абхазских, русских, кавказских мелодий и их современной, виртуозной обработки. Звучало все: от проникновенных лирических наигрышей до зажигательных ритмов, под которые хотелось пуститься в пляс даже искушенным меломанам, - отметил Парецкий.

Он добавил, что выступления абхазского оркестра везде сопровождались «горящими глазами зрителей и несмолкающими аплодисментами».

- Это ли не лучшее доказательство того, что культура не знает границ? - подчеркнул директор филармонии.

В день старта гастролей между Донецкой и Абхазской филармониями было заключено соглашение о творческом сотрудничестве. Как отметил художественный руководитель абхазского оркестра Денис Арухаа, это открывает широкие возможности для совместных проектов, обменных гастролей и создания новых музыкальных программ.

- Уверен, что наши музыкальные дороги теперь будут пересекаться постоянно. У нас много общего: любовь к настоящей музыке, уважение к традициям и огромное желание дарить людям радость, - в свою очередь, заявил Александр Парецкий.

Руководство Донецкой филармонии выразило благодарность коллегам из Абхазии за столь яркие гастроли, а также Росконцерту и Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ за содействие в организации таких поездок.

- Донбасс открыт для дружбы, для хорошей музыки, для новых имен. И мы обязательно продолжим эту традицию, - подчеркнул Парецкий.

