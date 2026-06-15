Пушилин: Эвакуация заводов из Краматорска говорит о скорой потере города Киевом

Пушилин заявил, что эвакуация заводов из Краматорска говорит о скорой потере города Киевом. Фото: АГ ДНР

Эвакуация людей и предприятий из Краматорска, которую сейчас проводит Киев, - характерный признак перед потерей города. Об этом в эфире «России 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим демонстрирует такое поведение всегда, когда назревает потеря того или иного населенного пункта. Так было и на предыдущих этапах.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска уничтожают заблокированные украинские подразделения на юго-западе Константиновки.

Кроме того, подразделения группировки «Запад» наступают со стороны Дробышево в направлении Щурова, а также со стороны Дибровы, что позволит окончательно лишить противника снабжения западнее Красного Лимана. Также а городе за сутки ВС РФ освободили 37 зданий, противник потерял более 55 военнослужащих и семь автомобилей.

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