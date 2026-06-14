ВС РФ за сутки освободили 117 зданий в Константиновке ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике.

- В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что в самом городе российские силы за сутки освободили 117 зданий. Противник потерял до 90 солдат, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике. В Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города и установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами города. Также в этом населенном пункте освободили 37 зданий.

Кроме того, российские бойцы наступают у Дробышева, несмотря на контратаки ВСУ, и формируют огневой мешок для украинских боевиков.

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