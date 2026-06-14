Продвижение ВС РФ к Щурову и Диброву обрежет логистику ВСУ у Красного Лимана (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Продвижение российских войск в направлении Щурова и Дибровы позволит перерезать логистику ВСУ к западу от Красного Лимана. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на Краснолиманском участке идут ожесточенные бои. Подразделения группировки «Запад» наступают со стороны Дробышево в направлении Щурова, а также со стороны Дибровы, что позволит окончательно лишить противника снабжения западнее Красного Лимана.

Ранее Глава ДНР сообщил, что российские военные охватывают Белицкое с севера и юга на Добропольско-Красноармейском направлении. По его словам, бойцы продолжают бои за населенный пункт, одновременно охватывая его с двух флангов.

Кроме того, за сутки российские войска в Константиновке освободили 117 зданий. В ходе боев противник понес потери в живой силе и технике. На данном участке ВС РФ уничтожили до 90 украинских военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.

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