ВС РФ охватывают Белицкое в ДНР с севера и юга (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные охватывают Белицкое с севера и юга на Добропольско-Красноармейском направлении. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бойцы продолжают бои за населенный пункт, одновременно охватывая его с двух флангов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации за сутки освободили 117 зданий в Константиновке. В Донецкой Народной Республике подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, в населенном пункте Красный Лиман российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах населенного пункта проводят поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп ВСУ.

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