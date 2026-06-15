ВС РФ уничтожают заблокированные силы ВСУ на юго-западе Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска уничтожают заблокированные украинские подразделения на юго-западе Константиновки. Об этом в эфире «России 24» сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ситуация наиболее динамично развивается именно здесь. Штурмовые группы ведут активные наступательные действия и продолжают ликвидировать окруженные формирования ВСУ в юго-западной части города.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные охватывают Белицкое с севера и юга на Добропольско-Красноармейском направлении. По его словам, бойцы продолжают бои за населенный пункт, одновременно охватывая его с двух флангов.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах Рубцов, Яцковки, Лозового, Волчего Яра и Карповки в Донецкой Народной Республике. В Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами.

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