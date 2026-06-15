Пушилин сообщил, что ДНР подписала на ПМЭФ соглашения на 220 млрд рублей. Фото: АГ ДНР

Делегация ДНР на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашения на сумму более 220 миллиардов рублей. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

По его словам, подписано больше 20 соглашений. В денежном выражении, там, где это можно посчитать, сумма превышает 220 миллиардов рублей.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. В форуме участвовали представители 142 стран, заключено более тысячи соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудили дальнейшую помощь Горловке.

Кроме того, Донецк и Никарагуа подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Партнерство будет способствовать развитию гуманитарных, культурных, образовательных и деловых контактов между Донецком и Манагуа.

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