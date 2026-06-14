В ДНР группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение десяти вражеским бригадам в районах Ленина, Доброполья, Анновки, Сергеевки, Светлого, Райского, Кутузовки, Шевченко, Красноярского в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Константиновке российские силы за сутки освободили 117 зданий. Противник потерял до 90 солдат, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.

Кроме того, бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике. В Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города. Противник потерял более 55 военнослужащих и семь автомобилей.

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