На трамвайном маршруте №10 в Донецке заменили 70 изношенных шпал. Фото: Минтранс ДНР

На трамвайном маршруте №10 в Донецке заменили 70 изношенных шпал. На этой неделе специалисты ГУП «Донэлектроавтотранс» заменили изношенные шпалы на участке у путепровода на улице Кучумова. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

Работы проводят ночью, чтобы не влиять на график движения и не доставлять неудобств пассажирам. Всего заменили 70 шпал - это значительно улучшит состояние путей.

Ранее министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил о завершении работ на семи дорожных объектах общей протяженностью около 47 километров. На участках уложили новое покрытие и нанесли разметку. Качество работ проверила комиссия во главе с руководителем Службы автомобильных дорог Донбасса Денисом Тюриным.

Кроме того, регионы-шефы ремонтируют дороги в Макеевке и в Тельмановском округе.

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