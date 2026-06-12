В День России студотряды ДНР дали старт трудовому семестру. Фото: Чертков

У студотрядовцев есть замечательная традиция: 12 июня, в День России, давать старт трудовому семестру. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

В этом году география объектов, на которых будут работать бойцы студенческих отрядов ДНР, самая широкая. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» ребята не только применят знания на практике, но и увидят страну своими глазами, познакомятся со сверстниками и наставниками.

Чертков пожелал студотрядовцам, чтобы это лето запомнилось надолго и стало началом их успешного пути.

Ранее сообщалось, что в Харцызске на молодежном центре в честь Дня России состоялось открытие мурала.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с Дикой Дивизией провели фестиваль кухонь народов России.

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