Глава ДНР заявил, что строительство Азовского кольца будет завершено в срок. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что строительство Азовского кольца будет завершено в срок, несмотря на атаки украинских боевиков.

- На данный момент подрядчики выполняют все обязательства по строительству на вверенных им участках. Пока ни о каких сдвигах сроков речи не идет, - рассказал Пушилин.

Он добавил, что строителям удается сохранить темпы работ. Пушилин назвал специалистов героями.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике завершили ремонт семи дорог общей протяженностью 47 километров. Качество работ проверила комиссия во главе с руководителем Службы автомобильных дорог Донбасса Денисом Тюриным.

Кроме того, на оперативном совещании под руководством Главы ДНР Дениса Пушилина министр транспорта Республики Александр Бондаренко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры и повышении качества транспортного обслуживания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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