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НовостиОбщество10 июня 2026 6:59

В поселке Александровка под Донецком начали ремонтировать дороги

Ремонт дорог в Александровке долгое время был невозможен из-за близости к линии боевого соприкосновения
Ирина ДМИТРИЕВА
Дорожники ведут работы на улицах Школьной и Гюго, эти участки - ключевые для транспортной связи Александровки с Донецком. Фото: ТГ/Кулемзин

Дорожники ведут работы на улицах Школьной и Гюго, эти участки - ключевые для транспортной связи Александровки с Донецком. Фото: ТГ/Кулемзин

Сотрудники предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» приступили к ремонту дорог в поселке Александровка под Донецком. Об этом сообщили в администрации города.

Как пояснили в мэрии, долгое время проводить любые дорожные работы там было невозможно из-за близости поселка к линии боевого соприкосновения. Теперь, когда обстановка позволила приступить к восстановлению, ремонт стал первым значительным шагом к возвращению мирной жизни в населенный пункт.

- В настоящее время силами предприятия выполняется асфальтирование улицы Школьной и улицы Гюго, - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что это основная дорога, которая связывает Александровку с Донецком.

Напомним, ранее сообщалось, что аварийный участок обнаружили на мосту в Петровском районе Донецка. Дорожники оградили опасную зону для обеспечения безопасности водителей и пешеходов.

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