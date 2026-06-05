Аварийный участок обнаружили на мосту в Петровском районе Донецка

Дорожники оградили аварийный участок на путепроводе в Петровском районе для обеспечения безопасности водителей и пешеходов. Фото: ТГ/Кулемзин

На мосту в Петровском районе Донецка выявили аварийный участок. По словам очевидцев, мост «начал проседать». Чтобы не допустить угрозы для участников дорожного движения, в опасной зоне оперативно установили ограждение. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

- Проведены работы по ограждению аварийного участка на путепроводе в Петровском районе для обеспечения безопасности водителей и пешеходов, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава ДНР Денис Пушилин распорядился отремонтировать мост в Петровском районе Донецка, который находится в аварийном состоянии. Спроектировать план по восстановлению сооружения поручили региональному Минтрансу и администрации столицы ДНР.

Напомним, что мост по улице Петровского в Донецке - важная транспортная артерия, которая соединяет два района. Долгие годы он оставался без ремонта и серьезно пострадал в результате обстрелов ВСУ.

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