Четверо пострадавших при атаке на автобус в Енакиеве остаются в больницах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В медучреждениях Донецкой Народной Республики продолжают лечение четверо пострадавших при атаке вооруженных формирований Украины на пассажирский автобус в Енакиеве. Врачи дают положительные прогнозы. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Республики.

По данным ведомства, состояние пациентов - с положительной динамикой.

Напомним, утром 3 июня украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск - Симферополь. Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. СК возбудил уголовное дело.

Кроме того, среди пассажиров рейсового автобуса, по которому ударил украинский дрон в Енакиево, были граждане Польши. Они направлялись в Мариуполь. В автобусе также ехали жители разных регионов России - многие из Ярославской области, а также пассажиры из Тывы.

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