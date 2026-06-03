Количество погибших при атаке ВСУ на автобус в Енакиево выросло до восьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Количество погибших при ударе украинского дрона по пассажирскому автобусу в Енакиево выросло до восьми. Об этом «Звезде» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, на рейс зарегистрировались 53 человека. Сейчас выясняют, кто и где заходил и выходил.

- Что известно сейчас: всего 11 человек ранены, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы, - сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево. На месте работает прокурор города Антон Агафонов. Ведомство также контролирует оказание пострадавшим всесторонней помощи.

Кроме того, в связи с атакой вооруженных формирований Украины по автобусу в Донецкой Народной Республике в Енакиево создана горячая линия.

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