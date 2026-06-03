Прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ. Фото: Штаб обороны ДНР

Прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

На месте работает прокурор города Антон Агафонов. Ведомство также контролирует оказание пострадавшим всесторонней помощи.

- Для оперативной правовой помощи пострадавшим и их родственникам в прокуратуре Донецкой Народной Республики организована горячая линия: тел: +78563002405, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с атакой вооруженных формирований Украины по автобусу в Донецкой Народной Республике в Енакиево создана горячая линия. Она работает в круглосуточном режиме.

Напомним, что трое пострадавших при атаке дрона на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево находятся в реанимации после операции. Их состояние оценивается как тяжелое.

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