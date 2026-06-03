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НовостиПолитика3 июня 2026 9:27

Прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ

Прокурор Енакиево Антон Агафонов лично контролирует ситуацию на месте
Владислав ГУЩИН
Прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ. Фото: Штаб обороны ДНР

Прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке ВСУ. Фото: Штаб обороны ДНР

Прокуратура ДНР взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево. Об этом «КП Донецк» сообщили в прокуратуре ДНР.

На месте работает прокурор города Антон Агафонов. Ведомство также контролирует оказание пострадавшим всесторонней помощи.

- Для оперативной правовой помощи пострадавшим и их родственникам в прокуратуре Донецкой Народной Республики организована горячая линия: тел: +78563002405, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в связи с атакой вооруженных формирований Украины по автобусу в Донецкой Народной Республике в Енакиево создана горячая линия. Она работает в круглосуточном режиме.

Напомним, что трое пострадавших при атаке дрона на рейсовый автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево находятся в реанимации после операции. Их состояние оценивается как тяжелое.

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