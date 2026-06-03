В Енакиево создана горячая линия в связи с атакой ВСУ на автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с атакой вооруженных формирований Украины по автобусу в Донецкой Народной Республике в Енакиево создана горячая линия. Об этом сообщили в Администрации Главы ДНР.

- По каким вопросам можно обращаться: необходимость восстановления сгоревших документов; помощь в передвижении и транспортировке; взаимодействие с больницами, госпиталями в поиске родственников; по другим вопросам, требующим оперативного содействия, - рассказали в Администрации.

Горячая линия работает в круглосуточном режиме по номеру телефона +7 (949) 431 64 52.

Ранее сенатор Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин прокомментировал удар украинских боевиков на пассажирский автобус в Енакиево. Он подчеркнул, что атака, повлекшая гибель мирных граждан, не имеет оправдания.

Кроме того, сообщалось, что в атакованном ВСУ автобусе в Енакиево находились жители из разных городов России.

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