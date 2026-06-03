Родион Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР актом запугивания населения. Фото: Штаб обороны ДНР

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что удар украинских боевиков по автобусу в Донецкой Народной Республике является актом запугивания мирных жителей. Атака расценивается как преднамеренный террористический акт.

- Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, - сказал Мирошник.

Напомним, что ранним утром 3 июня 2026 года БПЛА ВСУ атаковал автобус «Москва – Симферополь» в Енакиево. По предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ. Следователи устанавливают все детали преступления и конкретных причастных лиц.

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